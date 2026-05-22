瑜一天台特色戶5182萬沽 呎價4.2萬雙破頂

華懋及港鐵合作發展的何文田站上蓋物業發展項目瑜一，今日（22日）以招標形式售出2伙，單日套現逾8,171萬元，其中包括一伙頂層天台特色4房大宅，招標成交價及成交呎價錄雙破頂，創下項目新高。

雙破頂招標成交單位為3A座29樓A室，屬4房套連儲物室間隔，面積1,234方呎，連859方呎天台，設有內置樓梯，成交價5,182.8萬元，呎價$42,000元。單位擁西九方向優質景觀，可眺望西九龍海景及多個地標建築，及享開揚何文田公園及京士柏上配水庫遊樂場綠意景致。

華懋銷售及市場總監封海倫表示，項目一周內連錄兩宗特色單位招標成交，成交價更屢創新高，反映項目質素及獨特性備受市場追棒，吸引市場上實力買家積極入市。同類型4房特色單位於同區及地鐵上蓋全新項目而言極為罕有，集團將繼續採取惜售策略，將來推出單位具一定提價空間，成交價亦有機會拾級而上。

同日另一成交單位為5A座26樓A室，屬3房一套連儲物室間隔，面積934方呎，成交價2,988.8萬元，呎價32,000元。第5A座標準單位目前僅餘最後一伙待售，單位為第5A座21樓A室，相信準買家會積極把握入市機會。

瑜一系列累計售出742伙，總銷售金額逾128億元。

