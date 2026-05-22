黃金海灣．意嵐添成交 2房每呎1.57萬沽

旭日國際發展的屯門青山灣段大型臨海新盤黃金海灣．意嵐昨日新添1宗成交，項目一個2房單位以呎價逾1.57萬售出。

上述成交單位為項目5A座16樓B室，面積444方呎，屬於2房戶型，以697.7萬售出，成交呎價約15714元。連同項目2期的黃金海灣．珀岸，本月暫錄31宗成交，售價介乎323.8萬至1093.7萬，共套現將近1.7億。月內高價成交包括珀岸的1A座5樓C室，面積804方呎，屬3房套間隔，以1093.7萬成交，呎價約13603元。

成交價697萬

位於青山公路青山灣段18號的黃金海灣，分兩期發展共提供1323伙。項目坐擁得天獨厚地理優勢，步行約2分多鐘直達黃金泳灘，近9成單位可飽覽青山灣海景。地理位置方面，該盤位處港深兩地核心區域，無縫穿梭粵港澳大灣區經濟據點。

而且，樓盤鄰近多個大型商場，覆蓋龐大購物商圈，生活娛樂配套皆盡在咫尺，衣食住行以至娛樂消閒配套一應俱全，讓住戶盡享無限便利購物體驗，並且貼心照顧住戶各方面生活需要，勢將吸引追求品味生活用家客及深港兩地投資客。

