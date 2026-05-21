新世界今年暫套現逾200億 九龍塘滶蘊最快下周上載樓書

新世界今年至今售逾1,300個單位，連車位套現逾200億元，今開放柏傲莊III全新河景示範單位，最快下周上載九龍塘滶蘊樓書，6月料招標推出首批單位。

新世界營業及市務部總監何家欣表示，公司今年銷售成績理想，旗下及合作項目今年暫售逾1,300個單位，連車位套現逾200億元，較去年同期所錄得的75億元高1.7倍。

其中大圍柏傲莊系列在重推至今售出358伙，套現57億元，項目新示範單位為1B座47樓A室，今日起開放予準買家參觀，會以招標形式連裝修推出。

此外，何家欣預告，九龍塘滶蘊最快下周上載樓書，可謂超過10年來最近九龍塘港鐵站的超級豪宅新盤。項目料分階段推售，最快6月開售，首批有機會以招標形式推出。

何家欣說，從項目命名至今，已吸引不少本地豪宅買家及內地富豪查詢，類錄得數千個查詢。項目準備工作踏入最後階段，提供約100伙，主打3房及4房大宅，另提供特色單位。見樓價租金於今年至今持續上升，相信像滶蘊這樣位於供應罕有區域的項目會受實力豪宅買家追捧。

新世界策略設計部總監鄭靜如說，今開放柏傲莊III的新示範單位為1B座47樓A室，面積765方呎，3房1套連儲物房間隔，以藍星花為設計題材，享有城門河景。單位入門位置旁邊為儲物間，用途廣泛，單位另設畫廊式掛畫牆。