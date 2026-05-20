海盈山4B期招標沽6伙 單日套現逾3.3億

嘉里、信和、太古及港鐵合作發展的黃竹坑站港島南岸海盈山4B期於今日進行次輪招標，單日售出6伙大宅，套現逾3.3億元。該批售出單位成交價為3,873.7萬至7,367.4萬元，呎價為40,351至48,630元。

今批售出的單位同樣全數來自「Collection Privée 尊尚系列」，包括3伙4房及3伙3房單位，其中第1B座33樓A室以4,233.8萬元售出，呎價44,102元，成交價及呎價創出項目3房單位新高，單位面積960方呎，為3房1套房間隔，單位座向正東，住戶可飽覧深水灣及壽臣山景致。

海盈山第4B期提供368個住宅單位，標準單位間隔多元化，涵蓋2房至4房，面積為484至1,517方呎，主打2房及3房單位，另設15個特色單位，面積為446至2,291方呎。

