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黃金海灣．珀岸2房650萬成交 每呎1.5萬

新盤速遞
更新時間：09:56 2026-05-18 HKT
發佈時間：09:56 2026-05-18 HKT

旭日國際發展的屯門青山灣段大型臨海新盤黃金海灣系列，銷情保持理想，項目第2期黃金海灣．珀岸，昨日售出1伙2房單位，成交呎價高見1.5萬。

黃金海灣．珀岸第1B座22樓C室，單位面積431方呎，屬2房連開放式廚房戶型，以650.6萬售出，成交呎價約15095元。連同項目第1期黃金海灣．意嵐在內，項目於剛過去的周末合共售出4伙，成交價介乎323.8萬至650.6萬，合共套現2086.2萬。

黃金海灣系列本月暫售出27個單位，總成交額逾1.38億，今年以來暫沽111伙，套現逾7.22億。

位於青山公路青山灣段18號的黃金海灣，分兩期發展，合共提供1323伙。項目坐擁得天獨厚地理優勢，步行約2分多鐘直達黃金泳灘，近9成單位可飽覽青山灣海景。該盤鄰近多個大型商場，覆蓋龐大購物商圈，貼心照顧住戶各方面生活需要。


 

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