形瑨加推83伙 每呎均價1.86萬

新地旗下荃灣形瑨，周六次輪銷售121伙即日沽清，兩輪累積套現逾18億元。發展商隨即於今日加推4號價單，涉及87伙，折實平均呎價約18,613元，較上張價單55伙的18,141元高2.6%，發展商指提價主要因應樓層坐向、景觀及間隔因素。

折實售價634.78萬至729.04萬

新地代理特別發展部助理總經理（銷售及市務）譚錫湛表示，價單第4號單位面積361至364方呎，均屬2房開放式廚房間隔，在扣除最高的15%折扣之後，折實售價634.78萬至729.04萬元，折實呎價約17,535至約20,029元，與之前價單相比，今次推出的單位是因應樓層坐向及景觀，以及間隔因素而有約2.6%輕微調整，項目將會在本周盡快推出銷售安排及於周末進行發售。