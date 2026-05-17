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黃金海灣．意嵐錄連環成交 呎價最高1.47萬

新盤速遞
更新時間：09:11 2026-05-17 HKT
發佈時間：09:11 2026-05-17 HKT

旭日國際發展的屯門青山灣段大型臨海新盤黃金海灣．意嵐，近期銷情理想，連日來均錄成交個案，昨日再售出2伙，成交呎價最高1.47萬。最新沽出包括5A座10樓G室，面積355方呎，為1房連衣帽間單位，成交價473.3萬，呎價約13,332元；而5B座11樓E室，面積220方呎，屬開放式間隔，以323.8萬成交，呎價約14,718元。

近9成單位飽覽青山灣海景

黃金海灣分兩期發展，合共提供1,323伙，項目坐擁得天獨厚地理優勢，步行約2分多鐘直達黃金泳灘，近9成單位可飽覽青山灣海景。地理位置方面，該盤位處港深兩地核心區域，無縫穿梭粵港澳大灣區經濟據點，涉及超過15條巴士及小巴7線往來港九新界，坐擁南北通行優勢。

樓盤毗鄰多個大型商場，覆蓋龐大購物商圈，生活娛樂配套盡在咫尺，更轉瞬即達各大消費熱點，盡攬一眾旗艦級商場，衣食住行以至娛樂消閒配套一應俱全，讓住戶盡享無限便利購物體驗，貼心照顧住戶各方面生活需要，勢將吸引追求品味生活用家客及深港兩地投資客。
 

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