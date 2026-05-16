形瑨次輪發售121伙 大手買家逾3000萬購4伙兩房

新地發展的荃灣形瑨以截收5,495票，今日次輪發售121伙，吸引大批準買家到場登記等候揀樓。

形瑨B1組正進行揀樓，大批買家正午12時已聚集在銷售中心排隊輪候。

新地代理特別發展部助理總經理（銷售及市務）譚錫湛表示，今早A組時段反應熱烈，有一組買家斥資逾3,000萬元購入4伙兩房單位，同時購入三伙單位的買家亦有6組。B組尚有大量買家正在揀樓中，對今日銷情充滿信心。

次輪發售121伙，包括33伙一房及88伙兩房，面積由273至416方呎，價單定價介乎568.6萬至922.5萬，價單呎價介乎19791至22500元。扣除最高15%折扣優惠後，折實售價約483.31萬至784.12萬元，折實呎價16,822至19,125元。

形瑨次輪續分為A組 (2至6伙)及B組（1至2伙）發售。