Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新盤買賣氣氛向好 多個貨尾盤加價1%至5% 中小戶最受捧

新盤速遞
更新時間：11:14 2026-05-15 HKT
發佈時間：11:14 2026-05-15 HKT

本月新盤銷售連環報捷，帶動整體買賣氣氛，焦點盤頻加推應市，售價並作調升，其他新盤貨尾單位，亦頻調升售價，但加幅普遍在1%至5%以內，以較低加幅測試市場承受力。有業界人士指出，現時樓市氣氛向好，樓價指數連升多月，新盤亦乘勢加價，但加幅仍保持克制，市場可以承受加幅，無礙銷情，相信情況將持續。

啟德海灣加價涉46伙

近期多個貨尾盤均有調升售價，其中由嘉華牽頭，夥拍會德豐地產及中國海外合作發展的啟德海灣，日前公布新一份銷售安排，合共推出26伙以招標方式發售外，發展商亦更新舊有價單，調升售價。其中啟德海灣第1期調高30伙舊價單單位售價，加幅約2%至3%；啟德海灣2期亦同步更新舊價單，並調高其中16伙售價，加幅較高，由1%至5%不等。

項目近月銷售成績理想，昨日亦添2宗成交，均位於啟德海灣2期，包括1C座31樓G室及同座30樓F室，面積306及307方呎，分別以657.6萬及651萬售出，呎價21490及21205元。整個啟德海灣本月至今暫售出近70伙，套現超過5.6億。

啟德海灣日前公布推出26伙招標，同步更新價單調升貨尾單位售價。
啟德海灣日前公布推出26伙招標，同步更新價單調升貨尾單位售價。

Blue Coast高層海景加價

長實旗下黃竹坑Blue Coast昨日連沽3伙，單日套現超過超過4300萬，造價最高為2B座7樓C室，面積747方呎，為3房連套房間，以1572.2512萬售出，呎價21048元。

發展商表示，項目昨日連同過去周末合共售出6伙4房戶，不足一周累售8伙，套現逾3.2億，其中成交金額最高單位為位於1A座37樓B室，屬4房1套間隔，面積1267方呎，成交價4358.48萬，呎價34400元；並表示，項目將於本周六（16日）起 ，將餘下極高層海景單位招標意向價上調約5%。

長實同系沙田九肚名日．九肚山，昨日亦售出2座20樓B室，成交價1825萬，呎價17331元。發展商並於今日起上調高層3房戶售價，加幅逾3%。

海瑅灣34伙劃一加1%

信和牽頭夥拍嘉里、嘉華、招商局置地及港鐵合作發展的將軍澳日出康城海瑅灣I，近期亦作出加價行動，較早前調高合共34伙售價，加幅劃一為1%。海瑅灣I加幅輕微，無礙銷情，項目本月至今已售出超過60伙，套現超過5.6億，整個項目推售至今已累售逾720伙，套現超過63億。

美聯高級董事布少明表示，近期新盤銷情熾熱，發展商均調高旗下新盤售價，就以近期連環推售的焦點項目，加推均有調升售價，但加幅多在5%以內，較為克制，加價後亦無礙銷情，可見市場能承受新盤加幅，仍取得沽清成績。

康城海瑅灣I近期亦作出加價行動，較早前調高合共34伙售價，加幅劃一為1%。
康城海瑅灣I近期亦作出加價行動，較早前調高合共34伙售價，加幅劃一為1%。

MIAMI QUAY限量推57伙

新盤銷售成績理想，發展商紛限量加推發售，會德豐地產旗下啟德MIAMI QUAY昨日連環錄成交，發展商乘勢限量加推57伙發售；同系藍田KOKO RESERVE亦推出5伙發售。

會德豐地產夥拍恒基、新世界及帝國合作發展的MIAMI QUAY昨連沽4伙，單日套現逾5400萬，其中造價最高為5座8樓A室，面積620方呎，以1496.4萬售出，呎價24135元。

MIAMI QUAY 昨日亦隨即上載銷售安排，推出57伙於下周一（18日）以先到先得方式發售。

同區另一個合作項目DOUBLE COAST I亦添成交，為3座2樓D室，面積480方呎，以918.7萬獲承接，呎價19140元。

KOKO RESERVE推5伙

會德豐同系KOKO HILLS近期銷情不俗，昨日亦增添成交，為KOKO MARE位於9座9樓C室，面積431方呎，屬2房戶型，以880.1萬售出，呎價20420元。發展商昨日亦上載KOKO RESERVE新一份銷售安排，推出5伙於下周一（18日）發售。

長實旗下紅磡維港．星岸最後一幢洋房亦推出標售；會德豐地產旗下KOKO HILLS 系列項目近期銷情趨增，昨日亦限量加推5伙發售。

維港．星岸重推2號洋房

維港．星岸推出招標的洋房為2號屋，面積2196方呎，附設有面積796方呎花園。長實營業部首席經理郭子威表示，洋房為早前撻訂後將以招標形式於5月19日重推，現時一手樓市成交持續回升，市場承接力強勁，整體信心逐步回穩，當中豪宅憑藉地段稀缺性、資產保值優勢，表現跑贏大市，預計今年豪宅造價上升超過10%。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
特朗普訪華｜晚宴菜單曝光金湯龍蝦配冰花水煎包 解放軍樂團演奏《 Y.M.C.A.》 、王菲《如願》
特朗普訪華｜晚宴菜單曝光金湯龍蝦配冰花水煎包 解放軍樂團演奏《 Y.M.C.A.》 、王菲《如願》
即時中國
13小時前
肥媽遺憾悲布「家人」離世：講唔到太多嘢 曾入院照肺揭吸氧力低 天后誕照抬橋舞龍惹擔憂
肥媽遺憾悲布「家人」離世：講唔到太多嘢 曾入院照肺揭吸氧力低 天后誕照抬橋舞龍惹擔憂
影視圈
2026-05-14 11:00 HKT
黃大仙800呎單位變空中之城 巧用高樓底創儲物奇蹟 假天花可藏8個大篋
黃大仙800呎單位變空中之城 巧用高樓底創儲物奇蹟 假天花可藏8個大篋
家居裝修
5小時前
東涌裕東苑單位起火 消防救熄 單位內發現一具女性遺體。
00:50
東涌裕東苑單位電器起火 消防救熄 單位內發現一具女性遺體
突發
5小時前
洗完毛巾仍有噏味/黑點！專家教加1神物浸泡 最快30分鐘根除黑斑
洗完毛巾仍有噏味/黑點！專家教加1神物浸泡 最快30分鐘根除黑斑
食用安全
4小時前
特朗普訪華｜馬斯克攜6歲兒子X現身人民大會堂 網友：穿中式刺繡背心太可愛
00:15
特朗普訪華｜馬斯克攜6歲兒子X現身人民大會堂 網友：穿中式刺繡背心太可愛
即時國際
1小時前
李家鼎暴瘦現轉機 李泳豪有信心與鼎爺共度財困：而家由我嚟撐 遺憾仍不知亡母安葬地決靠自己去搵
李家鼎暴瘦現轉機 李泳豪有信心與鼎爺共度財困：而家由我嚟撐 遺憾仍不知亡母安葬地
影視圈
13小時前
貝森特：中國將推動重開荷姆茲海峽 恢復全球能源運輸。路透社
特朗普訪華｜貝森特：中國將推動重開霍爾木茲海峽 恢復全球能源運輸
即時國際
8小時前
特朗普稱中國同意訂購200架波音客機 近十年首次大規模採購美製飛機。路透社
特朗普訪華｜特朗普稱中國同意訂購200架波音客機 近十年首次大規模採購美製商用機
即時國際
8小時前
米芝蓮豆品店堅拒預製「前舖後廠」成本貴六倍 不設掃碼落單 「最大價值是歷史」
米芝蓮豆品店堅拒預製「前舖後廠」成本貴六倍 不設掃碼落單 「最大價值是歷史」
商業創科
5小時前