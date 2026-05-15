新盤買賣氣氛向好 多個貨尾盤加價1%至5% 中小戶最受捧

本月新盤銷售連環報捷，帶動整體買賣氣氛，焦點盤頻加推應市，售價並作調升，其他新盤貨尾單位，亦頻調升售價，但加幅普遍在1%至5%以內，以較低加幅測試市場承受力。有業界人士指出，現時樓市氣氛向好，樓價指數連升多月，新盤亦乘勢加價，但加幅仍保持克制，市場可以承受加幅，無礙銷情，相信情況將持續。

啟德海灣加價涉46伙

近期多個貨尾盤均有調升售價，其中由嘉華牽頭，夥拍會德豐地產及中國海外合作發展的啟德海灣，日前公布新一份銷售安排，合共推出26伙以招標方式發售外，發展商亦更新舊有價單，調升售價。其中啟德海灣第1期調高30伙舊價單單位售價，加幅約2%至3%；啟德海灣2期亦同步更新舊價單，並調高其中16伙售價，加幅較高，由1%至5%不等。

項目近月銷售成績理想，昨日亦添2宗成交，均位於啟德海灣2期，包括1C座31樓G室及同座30樓F室，面積306及307方呎，分別以657.6萬及651萬售出，呎價21490及21205元。整個啟德海灣本月至今暫售出近70伙，套現超過5.6億。

啟德海灣日前公布推出26伙招標，同步更新價單調升貨尾單位售價。

Blue Coast高層海景加價

長實旗下黃竹坑Blue Coast昨日連沽3伙，單日套現超過超過4300萬，造價最高為2B座7樓C室，面積747方呎，為3房連套房間，以1572.2512萬售出，呎價21048元。

發展商表示，項目昨日連同過去周末合共售出6伙4房戶，不足一周累售8伙，套現逾3.2億，其中成交金額最高單位為位於1A座37樓B室，屬4房1套間隔，面積1267方呎，成交價4358.48萬，呎價34400元；並表示，項目將於本周六（16日）起 ，將餘下極高層海景單位招標意向價上調約5%。

長實同系沙田九肚名日．九肚山，昨日亦售出2座20樓B室，成交價1825萬，呎價17331元。發展商並於今日起上調高層3房戶售價，加幅逾3%。

海瑅灣34伙劃一加1%

信和牽頭夥拍嘉里、嘉華、招商局置地及港鐵合作發展的將軍澳日出康城海瑅灣I，近期亦作出加價行動，較早前調高合共34伙售價，加幅劃一為1%。海瑅灣I加幅輕微，無礙銷情，項目本月至今已售出超過60伙，套現超過5.6億，整個項目推售至今已累售逾720伙，套現超過63億。

美聯高級董事布少明表示，近期新盤銷情熾熱，發展商均調高旗下新盤售價，就以近期連環推售的焦點項目，加推均有調升售價，但加幅多在5%以內，較為克制，加價後亦無礙銷情，可見市場能承受新盤加幅，仍取得沽清成績。

康城海瑅灣I近期亦作出加價行動，較早前調高合共34伙售價，加幅劃一為1%。

MIAMI QUAY限量推57伙

新盤銷售成績理想，發展商紛限量加推發售，會德豐地產旗下啟德MIAMI QUAY昨日連環錄成交，發展商乘勢限量加推57伙發售；同系藍田KOKO RESERVE亦推出5伙發售。

會德豐地產夥拍恒基、新世界及帝國合作發展的MIAMI QUAY昨連沽4伙，單日套現逾5400萬，其中造價最高為5座8樓A室，面積620方呎，以1496.4萬售出，呎價24135元。

MIAMI QUAY 昨日亦隨即上載銷售安排，推出57伙於下周一（18日）以先到先得方式發售。

同區另一個合作項目DOUBLE COAST I亦添成交，為3座2樓D室，面積480方呎，以918.7萬獲承接，呎價19140元。

KOKO RESERVE推5伙

會德豐同系KOKO HILLS近期銷情不俗，昨日亦增添成交，為KOKO MARE位於9座9樓C室，面積431方呎，屬2房戶型，以880.1萬售出，呎價20420元。發展商昨日亦上載KOKO RESERVE新一份銷售安排，推出5伙於下周一（18日）發售。

長實旗下紅磡維港．星岸最後一幢洋房亦推出標售；會德豐地產旗下KOKO HILLS 系列項目近期銷情趨增，昨日亦限量加推5伙發售。

維港．星岸重推2號洋房

維港．星岸推出招標的洋房為2號屋，面積2196方呎，附設有面積796方呎花園。長實營業部首席經理郭子威表示，洋房為早前撻訂後將以招標形式於5月19日重推，現時一手樓市成交持續回升，市場承接力強勁，整體信心逐步回穩，當中豪宅憑藉地段稀缺性、資產保值優勢，表現跑贏大市，預計今年豪宅造價上升超過10%。