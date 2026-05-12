黃金海灣．意嵐單日連沽3伙 呎價高見1.5萬
更新時間：10:04 2026-05-12 HKT
發佈時間：10:04 2026-05-12 HKT
發佈時間：10:04 2026-05-12 HKT
旭日國際發展的屯門青山灣段大型臨海新盤黃金海灣．意嵐持續錄成交，昨日連沽3伙，包括2伙1房及1伙2房單位，涉及成交金額合共逾1646萬，呎價最高見1.5萬。
項目最新售出單位包括5A座15樓B室，面積444方呎，屬於2房間隔，成交價666.04萬，呎價15001元。另外2伙售出單位均為1房連衣帽間單位，其中5A座22樓F室，面積350方呎，以517.1萬成交，呎價約14774元；以及5A座11樓G室，面積355方呎，成交價463.7萬成交，呎價約13062元。
黃金海灣於本月暫售出18個單位，成交價介乎426.6萬至666.04萬，合共套現9158.84萬。連同項目第2期黃金海灣．珀岸，今年已錄逾百宗成交，暫沽102伙，套現逾6.75億。
位於青山公路青山灣段18號的黃金海灣，分兩期發展，合共提供1323伙。項目步行約2分多鐘直達黃金泳灘，近9成單位可飽覽青山灣海景。樓盤鄰多個大型商場，覆蓋龐大購物商圈，貼心照顧住戶各方面生活需要。
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