Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

啟德天瀧分層戶6453萬沽 呎售4.51萬 創標準戶雙新高

新盤速遞
更新時間：17:43 2026-05-08 HKT
發佈時間：17:43 2026-05-08 HKT

恒基、會德豐地產、中國海外、華懋、新世界及帝國會作發展的啟德天瀧自推出以來反應理想，恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，項目今日連沽2伙大宅，套現逾1.17億。包括1座25樓A室，面積1,428方呎，成交價6,453萬元，成交呎價45,189元，創項目標準單位成交價及呎價新高。

今日另售出1座25樓B室，面積1,258方呎，成交價5285萬元，成交呎價42,011元。天瀧5日連沽8伙大宅，套現逾3.8億元，項目自現樓後累售243伙，連車位套現約99.3億元。全盤累售298伙，連車位合共套現約122.9億元。


 

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
李家鼎公開錄音揭大仔真面目 李泳漢粗口逼供謀2百萬定期：你有冇搞X錯？你吹呀？屋契喺我手
李家鼎公開錄音揭大仔真面目 李泳漢粗口逼供謀2百萬定期：你有冇搞X錯？你吹呀？屋契喺我手
影視圈
6小時前
將軍澳發霉廢屋大變身 孝順仔斥55萬為八旬母造安樂窩 巧用一招增設外傭床位
將軍澳發霉廢屋大變身 孝順仔斥55萬為八旬母造安樂窩 巧用一招增設外傭床位
家居裝修
11小時前
李家鼎驚爆離巢TVB不獲續約？李泳豪爆屬鼎爺應對大仔策略：佢唔想李泳漢再攞錢
李家鼎驚爆離巢TVB不獲續約？李泳豪爆屬鼎爺應對大仔策略：佢唔想李泳漢再攞錢
影視圈
2小時前
矇面賊銅鑼灣當街搶手機 夜歸女一招退敵：搶唔到仲唔死心想再嚟 同區受害人：我撞到佢｜Juicy叮
矇面賊銅鑼灣當街搶手機 夜歸女一招退敵：搶唔到仲唔死心想再嚟 同區受害人：我撞到佢｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
李泳豪透露李家鼎爺最新工作情況 強調父母財產交專人跟足法律程序：若涉違法絕不姑息
李泳豪透露李家鼎最新工作情況 強調父母財產交專人跟足法律程序：若涉違法絕不姑息
影視圈
2小時前
公屋首派險中伏！全靠房署主任一句點醒 港女三派終獲市區高層靚盤 網民：好過中兩億｜Juicy叮
公屋首派險中伏 全靠房署主任一句點醒 港女三派終獲市區高層靚盤 網民：好過中兩億｜Juicy叮
時事熱話
2026-05-07 16:13 HKT
香港仔驚現「炸毛」奇景 路人行過頭髮豎起 網民憂畀雷劈 街坊淡定：離開水池邊就冇事｜Juicy叮
香港仔驚現「炸毛」奇景 路人行過頭髮豎起 網民憂畀雷劈 街坊淡定：離開水池邊就冇事｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
長者搭深圳地鐵有新規例？免費乘車需出示指定證件 網民︰個個站都睇得好緊
長者搭深圳地鐵有新規例？免費乘車需出示指定證件 網民︰個個站都睇得好緊
旅遊
2026-05-06 18:12 HKT
90年代「最醜港姐」莫可欣近照罕曝光 曾傳與陳淑蘭爭方中信爆掌摑事件 被指搞大肚逼婚？
90年代「最醜港姐」莫可欣近照罕曝光 曾傳與陳淑蘭爭方中信爆掌摑事件 被指搞大肚逼婚？
影視圈
8小時前
澳洲籍律師MONKIVITCH Samuel Anthony涉多間餐廳「食霸王餐」提堂。資料圖片
再涉於酒店食霸王餐涉款逾2千元 澳洲籍律師還押至6.5再訊
社會
5小時前