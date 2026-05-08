啟德天瀧分層戶6453萬沽 呎售4.51萬 創標準戶雙新高
更新時間：17:43 2026-05-08 HKT
發佈時間：17:43 2026-05-08 HKT
發佈時間：17:43 2026-05-08 HKT
恒基、會德豐地產、中國海外、華懋、新世界及帝國會作發展的啟德天瀧自推出以來反應理想，恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，項目今日連沽2伙大宅，套現逾1.17億。包括1座25樓A室，面積1,428方呎，成交價6,453萬元，成交呎價45,189元，創項目標準單位成交價及呎價新高。
今日另售出1座25樓B室，面積1,258方呎，成交價5285萬元，成交呎價42,011元。天瀧5日連沽8伙大宅，套現逾3.8億元，項目自現樓後累售243伙，連車位套現約99.3億元。全盤累售298伙，連車位合共套現約122.9億元。
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