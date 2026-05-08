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雲向平台戶每呎2萬沽 創項目新高

新盤速遞
更新時間：15:52 2026-05-08 HKT
發佈時間：15:52 2026-05-08 HKT

永泰旗下粉錦公路新盤雲向，今日以招標形式售出2樓B8室，面積370方呎，連226方呎特大平台，採2房設計，單位面向粉嶺高爾夫球場，以740萬元成交，呎價20,000元，創項目開售以來呎價新高。

永泰執行董事兼銷售及市務總監楊聰永表示，雲向自3月中銷售以來持續熱賣，速售逾300伙。項目更於短短3星期售出5伙平台特色戶，成交呎價由約15,690元開始遂步向上，今日更破項目呎價新高達20,000元。可見市場對具質素的特色戶需求甚殷。對銷情感到滿意，並對接下來銷情充滿信心。

雲向整個發展項目合共提供765個住宅物業，戶型多樣化，設開放式、一房、兩房及限量三房單位，面積由196至868方呎不等。其中特設21伙面積196至444方呎平台特色戶及僅4伙面積688至868方呎的空中特色戶，各連偌大平台。

項目前臨粉嶺香港哥爾夫球場，坐擁高爾夫球場開揚綠化景觀，同時兼享深圳一帶景致，視野開闊，為市場上少有可享「銀幕式雙景」全新住宅發展項目。

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