壹沐2期暫收約3500票 投資客佔比約35%
更新時間：15:05 2026-05-07 HKT
發佈時間：15:05 2026-05-07 HKT
發佈時間：15:05 2026-05-07 HKT
恒基旗下土瓜灣新盤壹沐第2期，暫收約3,500票，超額認購約23倍，其中有約35%為投資客。
恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民表示，截至今日(7日）晚上8時為止收約3,500票，按周六推售的150伙計算，超額認購約23倍。
林達民續指，按地區分布劃分，項目準買家主要來自九龍區，另外亦有不少來自港島吸新界，主要受項目名校網吸引。另外亦有約35%為投資客，主要認為現時息口及樓價仍位處低位，購入作長線收租用。同時，有見項目一期內地客佔約一半，相信是次可續錄一半水平。
林達民亦提到，項目1期目前售出約98.8%，套現約25億元，現時項目僅餘5伙待售，相信短期內內可全盤沽清。
發展商另亦介紹，項目與意大利品牌家具合作，為項目單位提供具隔音降噪功能大門。
最Hit
長者搭深圳地鐵有新規例？免費乘車需出示指定證件 網民︰個個站都睇得好緊
2026-05-06 18:12 HKT
兩任落馬國防部部長魏鳳和、李尚福被判死緩
3小時前