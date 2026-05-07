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壹沐2期暫收約3500票 投資客佔比約35%

新盤速遞
更新時間：15:05 2026-05-07 HKT
發佈時間：15:05 2026-05-07 HKT

恒基旗下土瓜灣新盤壹沐第2期，暫收約3,500票，超額認購約23倍，其中有約35%為投資客。

恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民表示，截至今日(7日）晚上8時為止收約3,500票，按周六推售的150伙計算，超額認購約23倍。

林達民續指，按地區分布劃分，項目準買家主要來自九龍區，另外亦有不少來自港島吸新界，主要受項目名校網吸引。另外亦有約35%為投資客，主要認為現時息口及樓價仍位處低位，購入作長線收租用。同時，有見項目一期內地客佔約一半，相信是次可續錄一半水平。

林達民亦提到，項目1期目前售出約98.8%，套現約25億元，現時項目僅餘5伙待售，相信短期內內可全盤沽清。

發展商另亦介紹，項目與意大利品牌家具合作，為項目單位提供具隔音降噪功能大門。

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