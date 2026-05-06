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首岸3期周日首輪售130伙 入場價698萬

新盤速遞
更新時間：19:00 2026-05-06 HKT
發佈時間：19:00 2026-05-06 HKT

恒基、希慎及帝國合作發展的紅磡首岸3期今上載銷售安排，周日（10日）首輪發售130伙，折實售價由698.51萬元起，折實呎價由20,383元起，折實平均呎價約21,693元。

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，該期數項目自推出首兩張價單以來，市場反應熱烈。項目今日上載首輪銷售安排，推出130伙，戶型涵蓋2房至3房單位，當中包括2房單位101伙、3房單位29伙，單位面積由338方呎至708方呎，

該批單位價單定價由767.6萬至最高1,742.8萬元，價單呎價由22,399至25,371元，折實售價由698.51萬至1,585.94萬元，折實呎價20,383至23,087元。首輪銷售將於周五(8日)下午4時截止登記。

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