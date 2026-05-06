DEEP WATER SOUTH連環錄成交 單日套現2765萬

會德豐地產與港鐵合作發展的黃竹坑站DEEP WATER SOUTH 6A期昨日亦連售2伙，單日套現2765萬，個別呎價高見3.16萬。

較大額成交為2B座32樓A室，面積577方呎，為2房戶，以1828.6萬售出，呎價31692元；另位於2A座37樓F室，面積337方呎，以936.4萬售出，呎價27786元。

啟德海灣單日沽3伙

嘉華牽頭，夥拍會德豐地產及中國海外合作發展的啟德海灣2期，昨日亦連沽3伙，套現超過3300萬，售出單位造價最高為1C座19樓A室，面積613方呎，屬2房加儲物室間隔，以1439.8萬售出，呎價23488元；位於8樓同一單位則以1348.8萬成交，呎價22003元；最後位於同座7樓N室，為面積278方呎，1房戶型，以564.8萬售出，呎價20317元。

萬科香港旗下大埔上然亦添成交，昨日售出位於3期5座10樓B1室，面積566方呎，為3房連套房間隔，以919.1萬售出，呎價16239元。整個上然系列項目本月至今已連沽7伙，套現超過4700萬。

同區由億京發展位於白石角海日灣II昨日亦售出位於5座2樓D室，面積1022方呎，為3房連套房間隔，以1452.1萬售出，呎價14208元。踏入本月短短5日，項目已售出5伙，套現接近7700萬，成績不俗。

永泰地產旗下粉錦公路雲向，昨日售出特色戶，單位位於2樓D9室，面積250方呎，附設有面積55方呎平台，單位以400.1萬售出，呎價16004元。