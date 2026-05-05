Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

壹沐2期暫收1550票 超購逾9倍

新盤速遞
更新時間：14:47 2026-05-05 HKT
發佈時間：14:47 2026-05-05 HKT

恒基旗下土瓜灣新盤壹沐第2期備受市場追捧，發展商表示截至中午12時項目已收約1,550票，超額認購逾9倍，有見市場反應熱烈，將於今日加推新價單，且有一定提價空間，並推出首張銷售安排，預計周六展開首輪推售。

恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民表示，中午12時項目已收約1,550票，按現有已推出的146伙，超額認購逾9倍。目前入票客源中，據觀察內地客佔逾40%，另外投資客佔約3至4成，主要作長線投資收租用。另外目前有不少準買家有意購入逾4伙，其中亦有買家表示有意購逾10伙。

林達民續指，有見市場反應熱烈，預計將於今日加推新價單，並有一定提價空間，並同步上載首張銷售安排，預計周六展開首輪銷售。

另外發展商亦介紹項目唯一一伙天台特色戶，單位為35樓F室，面積957方呎，4房雙套連儲物室套房間隔，附連588方呎私人平台及617方呎私人天台。單位樓高約4米，空間感十足，客飯廳及睡房採全玻璃幕牆設計，可外望開揚景致。單位招標意向呎價4.5萬。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
葵芳商場恐怖意外！3歲內地童扶手電梯仆親下體被夾 目擊者：「見到粒蛋」 現場留血褲｜Juicy叮
葵芳商場恐怖意外！3歲內地童扶手電梯仆親下體被夾 目擊者：「見到粒蛋」 現場留血褲｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
星島申訴王｜月入9萬都唔敢生仔？港女淚訴：供樓供車養長老，邊有錢養細路
星島申訴王｜夫婦月入9萬 都唔敢生仔 港女詳列開支 揭「月光族」悲歌
申訴熱話
7小時前
香港6大免費室內緩跑徑！無需預約+有冷氣 設專業膠地/淋浴設施 附地址/交通/開放時間
香港6大免費室內緩跑徑！無需預約+有冷氣 設專業膠地/淋浴設施 附地址/交通/開放時間
生活百科
3小時前
佘詩曼罕被網民批評：好肉酸 索爆長腿驚變「O字腳」 睇草蜢演唱會與女星擁抱晒交情
佘詩曼罕被網民批評：好肉酸 索爆長腿驚變「O字腳」 睇草蜢演唱會與女星擁抱晒交情
影視圈
19小時前
謝賢前女友CoCo爆「爺孫戀」分手內情：他可能意識到身體機能跟我有差距 頻談舊情惹反感
謝賢前女友CoCo爆「爺孫戀」分手內情：他可能意識到身體機能跟我有差距 頻談舊情惹反感
影視圈
6小時前
五一黃金周︱內地客訪麥理浩徑疑拆路牌打卡？小紅書發帖：這才是我要的遊客照 事主有回應
社會
4小時前
六合彩2.28億金多寶｜$10電腦飛中三獎請飲茶成枱點心 網民憶舊事：同事中$200萬辭職後 有驚人後續｜Juicy叮
六合彩2.28億金多寶｜$10電腦飛中三獎請飲茶成枱點心 網民憶舊事：同事中$200萬辭職後 有驚人後續｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
循環扇難拆洗積10年塵！網民教2招免拆洗神技 最快5秒清走灰塵
循環扇難拆洗積10年塵！網民教2招免拆洗神技 最快5秒清走灰塵
食用安全
2026-05-04 11:00 HKT
長者自助餐優惠2026｜20大星級酒店Buffet推介 $190起任食雪花蟹腳/生蠔/龍蝦/乳豬
長者自助餐優惠2026｜20大星級酒店Buffet推介 $190起任食雪花蟹腳/生蠔/龍蝦/乳豬
飲食
22小時前
稻香旗下中菜館3道小菜套餐！$168起歎沙薑雞/桶蠔/梅菜扣肉 星期一至日5pm起供應
稻香旗下中菜館3道小菜套餐！$168起歎沙薑雞/桶蠔/梅菜扣肉 星期一至日5pm起供應
飲食
21小時前