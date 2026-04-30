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紅磡首岸次輪銷售現人龍 2組大手客逾2000萬連掃3伙

新盤速遞
更新時間：15:18 2026-04-30 HKT
發佈時間：15:18 2026-04-30 HKT

恒基牽頭發展的紅磡首岸今日進行次輪銷售，推出120伙，項目中午開始進行登記，現場即出現買樓人龍，情況不俗。

發展商先進行大手購貨組別，中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行於首岸大手時段，錄得2組客戶分別斥資2510萬及2114萬購入3伙2房戶作長線投資之用，該行今日出席客戶約7成為向隅買家，首岸位處九龍市區，毗鄰理工大學，剛需及投資需求兼備，預料今日推售的120伙亦可全數沽清。

美聯高級董事布少明表示，預期「首岸」可延續首輪強勢銷情，本行有大手客計劃斥資約2,800萬元購入共3個2房單位用作投資收租，美聯客源中，以九龍區客人為主，佔約6成；新界區及港島區客人佔約4成。用家佔約6成，投資者佔約4成，今日有望再度即日全數售罄。

布少明指出，是次預期呎租約65元至70元，租金回報料逾4厘。項目亦受內地客歡迎，約有5成為內地買家。他表示，近期新盤銷情相當火熱，發展商接連推盤，4月約有2,300宗一手成交，與3月相若。料5月可維持旺勢，並連續三個月錄逾2,000宗成交水平。至於二手交投亦有望穩定發展，繼續推動樓價上升。

相關文章：新盤單日熱銷逾310伙 首岸逼爆人龍即日售罄 柏傲莊大客5500萬購6伙
 

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