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凱和山2座樓王登場 先推4房招標

新盤速遞
更新時間：15:12 2026-04-23 HKT
發佈時間：15:12 2026-04-23 HKT

由路勁地產牽頭發展的屯門現樓新盤凱和山銷情持續，發展商表示有見市場對項目分層單位需求持續，因此決定推出項目壓軸樓王2座單位，預計短期內上載新一份銷售安排，先以招標形式推售4房雙套單位。

洋房客群主要為新香港人

路勁銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，項目至今累售585伙，佔全盤逾84%，套現逾29.08億。當中包括最新售出的3伙洋房大宅，其中一間以呎價逾1.71萬創全盤呎價新高。顏景鳳續指，目前項目洋房客群主要為新香港人，因為由項目來往內地只需半小時，加上4房4套設計及洋房大宅屬區內罕有，所以備受該批客群歡迎。

2座均為1,000方呎以上大宅

項目銷情不俗，陸續亦接獲有關項目分層大宅查詢，有見及此於今日率先曝光項目壓軸樓王2座2伙現樓示範單位。顏景鳳稱將於今日稍後時間起開放公眾預約參觀。2座單位均為面積1,000方呎以上大宅，3房1套至4房雙套間隔，預計均以招標形式推售。料短期內上載新一份銷售安排，預計先推售4房雙套大宅，其中包括天台特色戶，該單位招標意向價近2,650萬，屬「追落後」價錢，並有望創呎價新高。

率先開放2伙現樓示範單位

發展商於今日率先開放項目2伙現樓示範單位供參觀，其中2座17樓A室連家具示範單位，面積1,474方呎，4房雙套間隔。單位整體四正實用，採用法式住宅風格為設計主軸，營造通透輕盈及富層次居住空間。

單位樓高3.4米，空間感十足，其中客飯廳呈長方設計，長約8.3米，闊約4.3米，可靈活擺放不同家具。其中飯廳位置可擺放8人餐桌，空間比例從容，盡顯大宅氣派。4個房間亦見寬敞，設有大形落地玻璃窗外望開揚山景及遠眺黃金海岸，主人睡房更可坐擁約270度環迴景觀，盡顯大宅獨有奢華氣派。

發展商另亦開放2座19樓A室無改動天台特色戶，面積1,472方呎，同為4房雙套間隔，內置樓替直達面積1,230方呎天台，方便打造專屬休閒區域。
 

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