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紅磡首岸周六發售價單218伙 折實售價638萬起

新盤速遞
更新時間：18:20 2026-04-21 HKT
發佈時間：18:20 2026-04-21 HKT

恒基牽頭，夥拍希慎及帝國合作發展的紅磡首岸落實周六進行首輪銷售，恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，項目自推出首2張價單及開放示範單位後，接獲不少查詢，項目今日上載首個銷售安排，共涉218伙，本周六(25 日)起發售，涵蓋 203 伙2房及15 伙3房，面積由339至642方呎，價單售價由701.1萬至最高1445.9萬，價單呎價由19,083 至最高23,251元，折實售價則由638萬至最高1,315.76萬元，折實呎價由17,365至最高21,158元。首輪銷售將於本周三 (22日)下午4時截止登記。

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