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首岸加推120伙 入場價約648萬起

新盤速遞
更新時間：17:53 2026-04-20 HKT
發佈時間：17:53 2026-04-20 HKT

恒基夥拍希慎及帝國合作發展的紅磡首岸 第1期加推新一張價單，恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，第2號價單涉及120伙，涵蓋2房至3房，包括115 伙2房單位 及 5 伙 3 房單位，價單售價由712.1萬 至最高1,445.9萬元，價單呎價由20,176 至最高23,251元；折實售價則由648.01萬至最高1,315.76萬元，折實呎價由18,360至最高21,158元，項目將於短期内公布銷售安排。

帝國項目發展總監曾申翹表示， 新價單最低售價單位為5樓M室，面積339方呎 ，2房間隔，折實售價648.01萬元，呎價19,115元。

希慎興業寫字樓業務及住宅業務總監葉慕貞，最低呎價單位為15樓E室，面積393方呎，2房間隔，折實售價721.53萬元 ，折實呎價18,360元 。

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