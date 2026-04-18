柏傲莊III首輪價單售88伙 大手客及提名組別準買家到場登記

新世界與港鐵合作發展的大圍柏傲莊III，以截收7,000票，超額認購逾78倍之勢，今日首輪以價單發售88伙，現場所見，大批提名組別X組及大手客S組準買家已到場等候，排隊人龍擠滿電梯大堂，更延伸至中庭等候區，秩序井然，氣氛熱鬧。

據銷售安排顯示，X組為招標購入4房大宅買家提名合資格買家，購買4房套大宅可獲1個提名權，購買4房雙套大宅可獲2個提名權，每個提名權可買1伙；而S組買家最少購買1伙指定3房單位及1伙指定1房單位，最多可購4伙。

首輪發售88伙，包括24伙1房戶、50伙2房戶及14伙3房戶，面積307至814方呎，價單定價932.3萬至2,210.4萬元，價單呎價24,498至32,495元；折實售價745.8萬至 1,768.3萬元，折實呎價19,597至 25,993元。

大批提名組別X組及大手客S組準買家今早到場等候。

中原陳永傑：首批料即日沽清

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，柏傲莊 III今日推售88伙，市場反應相當熱烈，料即日沽清機會極大。受惠美國宣布停戰消息，對金市股市利好，相信樓市亦不例外，投資者入市信心明顯增強，項目位置優越，生活配套完善，加上已屆現樓，吸引用家及投資者追捧，今天出席買家用家及投資者比例約佔7成及3成，當中亦有內地客，約佔2成，投資者主要看好該區升值潛力及租務需求穩健。今早大手客戶時段內，該行有一組買家有意斥資超過3,000萬元購入4個單位。

陳永傑料柏傲莊III今日推售88伙即日沽清機會極大。

美聯：大手客擬斥約半億購4伙

美聯高級董事布少明表示，柏傲莊III生活配套完善，備受到買家熱捧。項目過去招標反應理想，而是次以價單開售，料銷情理想，價單單位有望即日沽清。美聯客戶以新界區為主，佔約6成；其次是九龍區佔約3成；港島區佔約1成。該項目買家與投資客各佔約5成。預期個別單位呎租可達 70元，租金回報率逾 4 厘。該行有大手客計劃斥資約5,000萬元購入共4個單位。