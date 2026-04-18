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啟德海灣2期發售160伙 大批準買家到場揀樓 暫沽約130伙

新盤速遞
更新時間：14:47 2026-04-18 HKT
發佈時間：11:37 2026-04-18 HKT

嘉華、拍會德豐地產及中國海外合作發展的啟德海灣第2期今日進行首輪銷售，推出160伙價單單位，折實入場價560萬元。

市場消息指，截至下午約2時30分，該盤暫沽約130伙。

現場所見，不少準買家早於開售前半小時，陸續到達現場排隊輪候登記，售樓處場內外均山現長長排隊龍，現場秩序良好。

不少準買家早於開售前半小時，陸續到達現場排隊輪候登記。
不少準買家早於開售前半小時，陸續到達現場排隊輪候登記。
不少準買家早於開售前半小時，陸續到達現場排隊輪候登記。
不少準買家早於開售前半小時，陸續到達現場排隊輪候登記。

據銷售安排顯示，發展商以即場登記方式進行抽籤發售，分3組進行揀樓，A組大手組別可優先認購，每組買家最少購2至3伙；隨後進行的KT組及最後的B組， 每組買家最少購1伙，三組買家均不設認購上限。

美聯布少明料啟德海灣2期今日可沽出大部分單位。
美聯布少明料啟德海灣2期今日可沽出大部分單位。

美聯布少明：大手客計劃斥3000萬購3伙

美聯高級董事布少明表示，啟德海灣2期料今日可沽出大部分單位。項目戶型多元化，滿足不同買家的需要，加上將來連接港鐵啟德站與跑道區的「智慧綠色運輸系統 」落成後，項目升值潛力備受看好。美聯客源中，九龍區客人佔5成，而港島及新界區佔約5成，該項目買家主導，約佔6成，投資客則佔約4成；預期呎租約55元，租金回報率逾 4 厘。該行有大手客計劃斥資約3,000萬元購入共3個單位。

中原劉瑛琳：用家佔比7成

中原瑛琳表示，吸引大批買家認購及出席揀樓。
中原瑛琳表示，吸引大批買家認購及出席揀樓。

中原九龍董事劉瑛琳表示，吸引大批買家認購及出席揀樓，用家佔比7成，大部份有意入市跑道海景戶，餘下3成為長線投資者；除景觀優勢，項目更具備短樓花的優點，買家可即買即住即收租，加上鄰近未來「智慧綠色運輸系統」站點，有本地年青專業人士因綠色運輸系統確定而有意入市兩房單位自住， 更臻完善的交通網絡亦可提升項目的租金回報。目前跑道區租務交投活躍，平均呎租已攀升至約60元，部分優質戶更錄得70元甚至80元的高位。該行有一組大手客有意購入5伙，涉資約3400萬元，相信項目銷情理想。

折實平均呎價20683元

啟德海灣第2期今日發售價單上的160伙，全位於第1C座，面積介乎278至613方呎，涵蓋1房至3房戶型，以最高折扣25%計算，折實平均呎價20,683元。

該批單位售價最平為1C座6樓G室，面積306方呎，屬1房間隔，折實入場價約560萬元，呎價18,301元；售價最高為1C座27樓A室，面積613方呎，屬2房連儲物室間隔，折實售價1,490.8萬元，呎價24,320元。整批單位折實在500萬至700萬之間單位共有90伙，佔約56%；折實售價在1,000萬元以上亦有34伙，佔約21%。

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