柏傲莊III截收逾7000票 超額認購逾78倍

新世界與港鐵合作發展的大圍柏傲莊III今日截票，共收逾7,000個認購登記，對比周六發售的88伙計，超額認購逾78倍。

銷售將分為四個組別X組為招標購入4房大宅買家提名合資格買家，購買4房套大宅可獲一個提名權，購買4房雙套大宅可獲兩個提名權，每個提名權可買1伙，將於上午9時起報到。

S組買家最少購買1伙指定3房單位及1伙指定1房單位，最多可購4伙，將於上午9時起報到；A組買家可購最少1伙指定3房單位，最多可購2伙，將於中午12時起報到；B組買家可購1至2伙，將於下午3時起報到。

首輪88伙包括24伙一房戶、50伙兩房戶及14伙三房戶，面積307至814方呎，價單定價932.3萬至2,210.4萬元，價單呎價24,498至32,495元；扣除折扣優惠後，折實售價745.8萬至1768.3萬元，折實呎價19,597至25,993元。

3房河景戶2466萬沽 呎價逾3 萬 創標準戶新高

另外，該盤今日第三個截標日，累計沽出81伙大宅，套現逾20億元，成交價由1,617.11萬至4,710.528萬元，呎價介乎22,585至37,120元，當中包括11伙4房雙套大宅、25伙4房一套大宅、45伙3房大宅。

項目8A座35樓C室，屬3房套連儲物房設計，飽覽最前席城門河景，面積822方呎，成交價2,466.6萬元，呎價30,007元，成交價及呎價創3房標準單位新高。

第1A座33樓B室，屬4房套連工作間設計，面積998方呎，成交價3,028.93萬元，呎價30,350元，亦創同類單位呎價新高。

