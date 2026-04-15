柏傲莊III暫收逾3500票 超額認購38倍 即睇內文示位相

新世界及港鐵合作發展的大圍柏傲莊III周六展開新一輪銷售，新世界營業及市務部總監何家欣表示，截至下午2時收逾3,500票，對比開售的88伙價單單位超額38倍。

何家欣說，客源7成為本地客，包括家庭客及換樓客，3成為內地家庭客。而7成為用家，鐘情項目擁便利交通及購物配套；另有約3成為投資客，見同系列項目租務情況理想，故有意入市。客源中不乏大手客，亦有已投過招標購入大單位的客人入票準備增購單位作投資之用。

何家欣指出，今開放新示範單位，為4房1套戶型，同類型間隔單位已推出招標。今日為項目新一個招標日，預計會有新招標成交公布。

新世界策略設計部總監鄭靜如表示，今開放1A座48樓B室，為現樓連家具示範單位，面積998方呎，屬於4房1套間隔，以「迷迭香」為概念打造清新親和的空間。單位大廳、睡房和廚房一字排開，同享開揚城門河景。

該盤今日加開示範單位參觀，為1A座48樓B室，屬無改動已裝飾單位，面積998方呎，採4房套連工作間及洗手間設計，單位同樣居高臨下，客飯廳、四間睡房及廚房一字排開，均飽覽最前席開揚城門河景，預計將深受市場高端客群歡迎。單位以「迷迭香」作為設計靈感，把日常熟悉的香草，延伸成一個貫穿全屋的生活場景。