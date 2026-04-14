柏傲莊III加推38伙 均價2.31萬 周六發售88伙

新世界及港鐵合作發展的大圍柏傲莊III，今日更新第二批單位售價，涉38伙， 折實售價754.6萬至1,260.4萬元，折實呎價20,903元至25,993元，折實平均呎價23,125元。另外亦上載新一份銷售安排，將於周六（18日）推售88伙1房至3房價單單位，折實平均呎價22,021元。

新世界營業及市務部總監何家欣表示，今日更新2A及3A價單，涉38伙，包括13伙1房及25伙2房戶，面積307至534方呎。計算最高20%折扣優惠後，折實售價754.6萬至1,260.4萬元，折實呎價20,903元至25,993元，折實平均呎價23,125元。

何家欣續指，項目於同日上載新一份銷售安排，於周六展開首次價單銷售，提供88伙，包括24伙1房、50伙2房及14伙3房戶，面積介乎307至814方呎，折實售價745.8萬至1,768.3萬元，折實呎價19,597元至25,993元，折實平均呎價22,021元。

何家欣亦提到，目前入票客源中，有約7成為本地客，3成為內地客。是次銷售亦將設大手客時段，同時預留一定單位供散客購買。至於昨日招標成交的52伙中，絕大部分單位成交價較重售前貴，而買家客源中有逾6成為本地客，主要屬家庭客，另外有逾3成為內地客。