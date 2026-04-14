黃金海灣連錄成交 單日套現逾1200萬 每呎見1.38萬
更新時間：09:54 2026-04-14 HKT
發佈時間：09:54 2026-04-14 HKT
發佈時間：09:54 2026-04-14 HKT
旭日國際發展的屯門青山灣段大型臨海新盤黃金海灣近期成交趨增，項目昨日連沽2伙2房單位，單日套現逾1200萬，個別呎價高見1.38萬。
連沽2伙2房單位
項目昨日售出單位包括黃金海灣．意嵐3座17樓D室，面積447方呎，屬2房間隔，以617.1萬售出，呎價13805元；另一伙位於黃金海灣．珀岸，為1B座18樓C室，面積435方呎，同屬2房間隔，成交價587.2萬，呎價約13499元。項目近期交投趨增，整個黃金海灣本月至今累售單位已增至18伙，套現超過1.12億，其中意嵐佔15宗、珀岸佔3宗。
黃金海灣分兩期發展，合共提供1323伙。項目坐擁地理優勢，步行約2分多鐘直達黃金泳灘，近9成單位可飽覽青山灣海景。
地理位置方面，該盤位處港深兩地核心區域，無縫穿梭粵港澳大灣區經濟據點，涉及超過15條巴士線及小巴7條線往來港九新界，坐擁南北通行優勢。
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