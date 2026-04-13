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柏傲莊III今推98伙招標 錄逾百入標競投

新盤速遞
更新時間：14:59 2026-04-13 HKT
發佈時間：14:59 2026-04-13 HKT

新世界與港鐵合作發展的大圍站上蓋項目柏傲莊III今日以招標方式推售98伙3房及4房大宅。發展商表示，早上11時截標，逾百人次遞交招標文件，展覽廳人頭湧湧，由於接穫大量投標文件，投標箱更由2個增至9個，料成為本年首日收標最多「標王」新盤。現時正核對招標文件，最新成交消息將於稍後時間公布。

是次推出52個三房一套大宅，面積由697至822方呎、33個4房1套大宅，面積由991至1,022方呎、13個4房雙套大宅，面積由1,210至1,676方呎，大部份大宅飽覽開揚城門河景。

項目是次採取「雙線銷售」策略，除了臨河3、4房大宅採用招標形式發售，內園單位亦以價單形式發售。繼週四上載第1A號價單，市場反應熱烈，接獲大量查詢，為回應市場需求，現正與合作伙伴商討，研究短期內加推單位應市。

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