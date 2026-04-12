黃金海灣系列連沽3伙 兩房638萬成交 呎價逾1.4萬

旭日國際發展的屯門青山灣段大型臨海新盤黃金海灣系列，藉現樓即買即住即收租優勢，近日頻頻錄得成交，昨再連沽3伙兩房單位，單日套現1,836.82萬。

第1期意嵐沽2伙

上述成交單位成交價最高為第2期珀岸，為1B座18樓A室，面積450方呎，屬2房間隔，以637.9萬成交，呎價14,176元。

第1期意嵐亦沽2伙，包括3座19樓C室，面積421方呎的2房戶，以625.8萬成交，呎價14,865元；同座數17樓F室，面積399方呎，同屬2房單位，則以573.12萬成交，呎價14,364元。