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ONE STANLEY天際複式戶8502萬沽 每呎造價3.33萬

新盤速遞
更新時間：20:35 2026-04-10 HKT
發佈時間：20:35 2026-04-10 HKT

建灝赤柱超級豪宅ONE STANLEY銷情暢旺，建灝投資及銷售部董事鄭智荣表示，該盤今日（10日）透過招標形式售出11座2及3樓D天際複式大宅，以成交價8,502萬元，呎價33,328元，同類戶型僅餘2伙待售。

據了解，新買家看好香港豪宅市場發展潛力，尤見港島南區超級豪宅供應稀缺，全新複式連天台特色大宅更是難得一見，遂採用120天即供付款辦法購入上址自用。

上述天際複式大宅，面積2,551方呎，屬4房4套連儲物房、化妝間、庭院及天台間隔，地下設專屬門牌及專屬庭院入口，住戶可由庭院經私人升降機大堂乘搭升降機進出大宅，直達每一樓層。

2樓大廳層採高樓底設計，層與層之間高度高達3.5米，客飯廳空間分明，最長約9.8米，深逾6米，外接露台盡覽寬闊海景。廚房設有4面工作檯面，可盡情享受下廚樂趣。

大宅採用複式設計，睡房設於上層，屬全套房設計，當中主人套房已預留約5米長位置設衣帽間，加上面向開揚海景，外接露台，室外美景一覽無遺。天台空間廣達1,089方呎，背靠山巒面向海景，盡享背山面海寫意生活。
 

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