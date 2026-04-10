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Blue Coast連裝修及傢俬海景戶2074萬沽 系列3房售罄

新盤速遞
更新時間：20:31 2026-04-10 HKT
發佈時間：20:31 2026-04-10 HKT

長實與港鐵合作發展的黃竹坑站港島南岸Blue Coast系列，今日（10日）以招標形式售出最後一伙3房海景單位，位於第2A座32樓D室，單位連裝修及傢俬出售，屬3房一套連儲物房及洗手間間隔，面積728方呎，成交金額2,074.8萬元成交，成交呎價28,500元。

據了解，買家為外區本地客，鍾情項目地段及完善配套，有見單位已配備傢俬及裝修，可節省裝修時間及成本，即買即住，遂把握最後機會購入全系列僅餘的最後一伙3房單位。

長江實業營業部副首席經理楊桂玲表示，市場氣氛暢旺，Blue Coast系列3房單位已全數售罄，足見市場對優質物業的熱烈需求。她重申，目前項目的4房供應日趨珍罕，集團將視乎市況，考慮於4月下旬上調招標意向價，最高達5%。
 

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