黃金海灣．意嵐2房戶637萬成交
更新時間：20:20 2026-04-10 HKT
發佈時間：20:20 2026-04-10 HKT
發佈時間：20:20 2026-04-10 HKT
旭日國際發展的屯門青山灣段大型臨海新盤黃金海灣．意嵐，今日最新沽出3座18樓B室，面積448方呎，屬2房單位，成交價637.2萬元，呎價14,223元。
位於青山公路青山灣段18號的黃金海灣，分兩期發展共提供1,323伙，項目特點為逾70%享有青山灣一帶海景，由於臨海而建，從項目步行至黃金泳灘約2分鐘，為住戶提供海灣生活，為其他臨海新盤難以媲美。第1期黃金海灣．意嵐共提供692伙，單位面積182至767方呎，提供開放式至3房間隔。
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