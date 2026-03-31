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海瑅灣I首輪發售 大批準買家到場登記 信和黃永光：有望全數沽清

新盤速遞
更新時間：11:41 2026-03-31 HKT
發佈時間：11:41 2026-03-31 HKT

信和、嘉里、嘉華、招商局置地及港鐵合作發展的將軍澳日出康城壓軸一期新盤海瑅灣I以截收逾7,300票，超額認購近28倍之勢開售254伙，折實平均呎價約1.56萬元。

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就項目設於尖沙咀商廈的展銷廳所見，不少準買家於開售前，已率先到場排隊並與代理商討揀樓策略。現場人流不斷，其中一度於商場外築人龍，可謂逼爆售樓廠。

現場人流不斷，其中一度於商場外築人龍，可謂逼爆售樓廠。
現場人流不斷，其中一度於商場外築人龍，可謂逼爆售樓廠。

信和主席黃永光亦聯同一眾發展商代表現身項目展銷廳，他表示今日整體氣氛不俗，對銷情存有信心，有望全數沽清。就目前觀察而言，是次銷售以用家為主，當中不乏區內住戶。另外亦指政府形容現時香港是一個安全港，認為「買一個磚頭，買一個家是明智選擇。」

信和主席黃永光（左三）表示，對銷情存有信心，有望全數沽清。左二為田兆源。
信和主席黃永光（左三）表示，對銷情存有信心，有望全數沽清。左二為田兆源。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行出席率超過8成，當中約7成為用家，普遍怕遲買會貴，其餘3成為長線投資客，以收租客為主。該行有其中一組買家有意連購5伙，涉資逾3,500萬元。

陳永傑表示，該行出席率超過8成，當中約7成為用家，普遍怕遲買會貴。
陳永傑表示，該行出席率超過8成，當中約7成為用家，普遍怕遲買會貴。

美聯高級董事布少明指，該行客源分布以九龍區為主，佔約6成；其次是港島區，佔約3成；新界區則佔約1成。用家佔約6成，投資客約4成，入伙後料呎租約有45元，租金回報率可望達約4厘。該行有大手買家計劃斥資約7,000萬元，連購8伙作投資收租之用。

布少明指，該行客源分布以九龍區為主，佔約6成；其次是港島區，佔約3成；新界區則佔約1成。
布少明指，該行客源分布以九龍區為主，佔約6成；其次是港島區，佔約3成；新界區則佔約1成。

海瑅灣I價單

價單編號

公布日期

單位數目

實用面積

(平方呎)

折實價 / 呎價

2號價單

2026/3/24

127

360至472平方呎

582萬至 875.8萬元

(15,185至18,556元)

1號價單

2026/3/20

254

360至569平方呎

572.6萬至930.4萬元

(14,697至16,735元)

日出康城海瑅灣I資料

期數

13A期

海瑅灣I (13B期)

地址

將軍澳康城路1號*

座數

未公布

2座

單位數目

1,284伙

1,266伙

戶型

1房至4房

實用面積

未公布

323至1,716平方呎

預計關鍵日期

2027年6月30日

發展商

信置、嘉里、嘉華、招商局置地及港鐵

示範單位地址

尖沙咀中心地下「海瑅灣 LA MIRABELLE」展覽廳

 

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