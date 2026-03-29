黃金海灣．意嵐連日錄成交 上車客632.3萬購兩房戶

旭日國際發展的屯門青山灣段大型臨海新盤黃金海灣．意嵐，連日錄得成交，備受市場追捧，昨日再售出1伙2房單位，成交價632.3萬，呎價逾1.41萬。

鍾情項目環境及周遭配套

項目最新售出單位為第3座21樓B室，面積448方呎，2房間隔，成交價632.3萬，呎價約14,114元，買家為上車客，認為項目已屆現樓階段，可即買即住，同時鍾情項目環境及周遭配套，參觀現樓後，對項目單位質素十分滿意，因此即時入市。

項目坐擁得天獨厚地理優勢，步行約2分多鐘直達黃金泳灘，近9成單位可飽覽青山灣海景。項目鄰近多個大型商場，覆蓋龐大購物商圈，生活娛樂配套盡在咫尺。