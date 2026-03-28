紅磡首匯首輪銷售 大批準買家出席揀樓
發佈時間：13:40 2026-03-28 HKT
恒基旗下紅磡首匯今首輪銷售，就設於尖沙咀商廈的售樓處現場所見，於登記時間開始前已有數十組客人到場，以年輕家庭上車客為主，在等候抽籤揀樓期間與代理商量入市計劃，不乏講流利普通話的準買家。
項目昨晚截收逾4,100票，對比今日開賣的123伙價單單位，超額約32倍。價單發售單位涵蓋44伙1房、31伙2房、29伙2房連儲物室及19伙3房1套連儲物室單位，面積265至534方呎，折實售價522.81萬至1,225.62萬元，折實呎價18,882至24,520元。
招標沽3伙套現5551萬
今日另推出8伙招標，在第一輪銷售前，已錄得3個招標單位接連中標，全部採用90天付款辦法，套現總額超過5,551萬元。成交的招標單位分別為29樓A室，設有四房一套並連工作室，面積850方呎，連445方呎私人平台及719方呎天台；27樓A室，四房一套間隔，面積600方呎；以及5樓E室，兩房連儲物室，面積370方呎，並連99方呎私人平台。
中原陳永傑：大手客擲逾7140萬購8伙
中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，項目鄰近港鐵紅磡站及理工大學，收租回報具保證，回報可達四厘，吸引投資者進駐，該行今日出席客戶當中約半數為投資者。該行最大手客戶打算斥資約4,000萬元購入項目8伙作長線收租之用。料今日價單發售123伙可「一Q清袋」。陳永傑表示，該行錄得一組客戶以兩籌號，斥資逾7,140萬元購入首匯8伙兩房及2伙一房。
陳永傑指，3月迄今一手成交逾1,800宗，今年首季一手成交已超越5,700宗，屬2013年一手新例後13年首季新高。美伊戰事未對香港樓市造成嚴重影響，本月成交量旺勢持績，於成交支持下，樓價升勢將維持。
美聯布少明：內地客斥3720萬購5伙
美聯高級董事布少明表示，首匯備受到買家熱捧，料可即日沽清。由於項目位置優越，不少單位擁有極佳景觀，部份樓層更可享郵輪碼頭及維港海景，而且最毗鄰港鐵紅磡站天橋網絡，交通便捷。項目今日首輪推售，該行客戶中，九龍區佔約7成，而港島及新界區共佔約3成，項目用家比例約佔6成，投資客則佔4成，料呎租可達70元，租金回報料逾4厘。該樓盤上車門檻較低，年輕客比例佔約7成。項目亦受內地客歡迎，佔約5成。該行更有大手客擬斥資約5,000萬元購買6伙2房單位。
布少明表示，該行有內地客連環購入5伙，分別為3伙兩房連儲物房，及2伙一房，涉及金額約3,720萬元。
布少明指，由於近期資金積極入市，一手交投表現暢旺，首季一手成交量已突破2019年首季所錄得的5,524宗，並已創出自2013年一手條例有紀錄以來的同期新高，預期次季新盤仍為市場焦點
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首匯價單
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價單編號
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公布日期
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單位數目
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實用面積
(平方呎)
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折實價 / 呎價
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3號價單
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2026/3/24
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25
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265至347平方呎
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548.8萬至694.2萬元
(9,608至24,026元)
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2號價單
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2026/3/22
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50
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274至531平方呎
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576萬至1,179萬元
(19,148至24,520元)
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1號價單
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2026/3/20
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50
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265至534平方呎
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522.8萬至1,239.3萬元
(18,882至23,208元)
首匯23樓A室示範單位
紅磡首匯基本資料
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地址
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紅磡黃埔街8號*
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座數
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1座
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單位數目
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241伙
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戶型
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1房至4房
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實用面積
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228至850平方呎
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預計關鍵日期
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2026年12月31日
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示範單位地址
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尖沙咀美麗華廣場一期5樓
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發展商
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恒地