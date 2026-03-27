海瑅灣I連日收票增 不乏大手投資客

信和、嘉里、嘉華、招商局置地及港鐵合作發展的將軍澳日出康城壓軸一期新盤海瑅灣I，於昨日上載項目首張銷售安排，發展商指是次銷售折實平均呎價15,652元，大手組別最多可購8伙。另外於稍後時間公布新一輪開標結果。

信和執行董事田兆源表示，項目首輪銷售折實平均呎價15,652元，項目自公布銷售安排後，入票客源亦見有增加，當中不少為大手投資客。另外今日稍後時間將公布新一輪開標結果，而項目至今買家中有不少外籍客，當中包括有來自韓國及美國客。

發展商亦介紹項目優勢，設有入口連接約5公里將軍澳單車環線，住戶可踩單車或步行暢遊將軍澳海濱長廊，感受臨海度假式生活。另外亦提供不少罕有運動設施，例如「室內網球場」及「兒童劍擊館」。