映居首輪售全盤122伙 大批準買家到場登記

建灝及市建局合作發展的旺角映居於今日以截收逾3,550票，超額認購逾28倍之勢，推售全盤122伙價單單位，成功吸引不少買家到場認購。

就位於尖沙咀商場展銷廳現場所見，大批買家於現場大排長龍，現場人流不斷，不少買家到場等候發展商人員指示前往售樓處，氣氛理想。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行客源中以九龍客為主，佔7成，新界區準買家佔約2成，1成來自港島區。投資客及用家各佔一半，用家以小型家庭、來港專才及年輕上車客為主，長線投資者當中不乏大手客，該行有數組買家有意揀選4伙，料今天可「一Q清袋」。

美聯高級董事布少明表示，該行客源以九龍區為主，佔約7成；其次是新界區，佔約2成；港島區則佔約1成。「映居」位處市區，鄰近交通樞紐及商業核心，生活配套成熟，租務潛力亦相當優厚，預期該項目用家佔6成，投資者佔4成，項目呎租可達75元，租金回報率逾4厘。該行有大手客計劃斥資約6,000萬元購入8伙，作投資收租用。