海瑅灣I招標沽12伙 大手客擲4700增購4伙
更新時間：19:48 2026-03-25 HKT
發佈時間：19:48 2026-03-25 HKT
發佈時間：19:48 2026-03-25 HKT
信和、嘉里、嘉華、招商局置地及港鐵合作發展的將軍澳日出康城壓軸一期新盤海瑅灣I，今日招標售出12伙，單日套現近1.7億元。有大手客添食，以逾4,700萬元再購入4伙，連同早前購入的8伙，這位大手客合共連掃12伙海景戶，一共涉資逾1.6億元。
共掃12伙海景戶涉資逾1.6億
今日成交價及成交呎價最高單位為海瑅璟2B座27樓A室，面積775方呎，成交價1,631.6萬元，呎價21,053元。
信和執行董事田兆源表示，項目坐落「國際精英社區」，聚集不少專才、教師等專業人士，不少投資者料有可觀收租回報，故欲入手作長線投資，亦吸引不少大手客入市。
海瑅灣I自上周五招標至今6日速沽92伙，共套現逾13.2億元。
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