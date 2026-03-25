Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

海瑅灣I招標沽12伙 大手客擲4700增購4伙 

新盤速遞
更新時間：19:48 2026-03-25 HKT
發佈時間：19:48 2026-03-25 HKT

信和、嘉里、嘉華、招商局置地及港鐵合作發展的將軍澳日出康城壓軸一期新盤海瑅灣I，今日招標售出12伙，單日套現近1.7億元。有大手客添食，以逾4,700萬元再購入4伙，連同早前購入的8伙，這位大手客合共連掃12伙海景戶，一共涉資逾1.6億元。

共掃12伙海景戶涉資逾1.6億

今日成交價及成交呎價最高單位為海瑅璟2B座27樓A室，面積775方呎，成交價1,631.6萬元，呎價21,053元。

信和執行董事田兆源表示，項目坐落「國際精英社區」，聚集不少專才、教師等專業人士，不少投資者料有可觀收租回報，故欲入手作長線投資，亦吸引不少大手客入市。

海瑅灣I自上周五招標至今6日速沽92伙，共套現逾13.2億元。
 

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚生活4點細節「形成舒服節奏」 網民同感：真的好愛香港
內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚4點生活細節 網民同感：真的好愛香港
生活百科
2026-03-24 15:29 HKT
龍寶酒家葵芳總店結業！公告歸咎3大原因：由於世界形勢突變 去年要求員工放無薪假共渡時艱
龍寶酒家葵芳總店結業！公告歸咎3大原因：由於世界形勢突變 去年要求員工放無薪假共渡時艱
飲食
2026-03-24 15:48 HKT
月入逾$5萬已婚港男 享受不求上進生活 準時放工食兩餸飯 講金句為財富自由下新定義｜Juicy叮
月入逾$5萬已婚港男 享受不求上進生活 準時放工食兩餸飯 講金句為「財富自由」下新定義｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-24 13:28 HKT
星鑽服務大獎2025｜專業評審團大讚得獎企業表現出色 建議香港服務業趕上創科步伐
企業資訊
4小時前
58歲港產片艷星大腸癌末期 透露病情癌細胞已擴散至腹膜 劇痛瀕死醫生提供兩選擇
58歲港產片艷星大腸癌末期 透露病情癌細胞已擴散至腹膜 劇痛瀕死醫生提供兩選擇
影視圈
9小時前
垃圾房驚見「白色粉末」海味！港男執到寶 網民憑2點識破真相：你發達喇｜Juicy叮
垃圾房驚見「白色粉末」海味！港男執到寶 網民憑2點識破真相：你發達喇｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
海港酒家晚市大劈價！爵士湯/燒鵝/龍躉$68 全線4分店星期一至五供應
海港酒家晚市大劈價！爵士湯/燒鵝/龍躉$68 全線4分店星期一至五供應
飲食
2026-03-24 13:25 HKT
星鑽服務大獎2025｜《星島日報》星鑽服務大獎2025表揚業界優秀表現 星鑽20載見證服務業輝煌成就 持續創新迎接AI大時代
企業資訊
3小時前
競委會入稟起訴「圍標」集團 涉全港11屋苑及大廈共7億工程 集團欲包攬全港1/4大維修市場佔有率
01:15
競委會入稟起訴「圍標」集團 涉全港11屋苑及大廈共7億工程 集團欲包攬全港1/4大維修市場佔有率
社會
6小時前
澳門消委會評測15款衛生卷紙 這3款柔軟度高/觸感舒適 4款易塞馬桶？
澳門消委會評測15款衛生卷紙 這3款柔軟度高/觸感舒適 4款易塞馬桶？
食用安全
8小時前