DEEP WATER SOUTH 6A期加推93伙 每呎均價2.81萬

會德豐地產與港鐵合作發展的黃竹坑上蓋港島南岸DEEP WATER SOUTH 6A期加推93伙，折實平均呎價約28,105元。

會德豐地產黃光耀(右)指，周六發售共99伙。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，今日原價加推價單2號共93伙，包括39個1房（開放式廚房）、39個2房（開放式廚房）及15個2房1套(梗廚)單位。面積337至563方呎，折實售價886.5萬至1829.7萬元，折實呎價 26,306至32,499元，折實平均呎價約28,105元。

黃光耀補充，該盤同步公布銷售安排第2號，周六發售共99伙，以價單形式發售93伙及以招標形式發售6伙，涉及39個1房（開放式廚房）、39個2房（開放式廚房）及15個2房1套(梗廚)單位及6個平台特色單位。分S組、A組，以及B組時段。

入場單位及最低呎價單位，為第2A座9樓F室，1房（開廚）戶型，面積337方呎，價單定價1,042.9萬元，價單呎價30,947元，折實售價886.5萬元，折實呎價26,306元。

