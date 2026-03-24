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海瑅灣I加推127伙 每呎均價1.6萬 即睇2房示位相

新盤速遞
更新時間：17:40 2026-03-24 HKT
發佈時間：15:57 2026-03-24 HKT

信和、嘉里、嘉華、招商局置地及港鐵合作發展的將軍澳日出康城壓軸一期新盤海瑅灣I，剛加推127伙，包括12伙1房、115伙2房，首度推出限量6伙海景2房單位。

是次加推單位折實售價582.08萬至875.84萬元，折實呎價15,185至18,556元，折實均價約16,028元。1房單位仍然全數折實600萬元以下。

田兆源續指，有見目前市場上年輕買家主要對2房戶感興趣，因此率先開放全新2房示範單位予傳媒參觀。另外將在短期內上載首張銷售安排，料設大手客時段，目前上限可買最多8伙，目的另更多年輕買家有機會入市項目。

海瑅灣I兩房單位屬於項目的主打戶型，共960伙佔全盤逾75%，面積介乎451至615方呎。今日開放予傳媒參觀單位以第2B座38樓F室為藍本搭建，面積452方呎，間隔實用，不少客人表示對這款開則感興趣。

第2B座38樓F室示位相：

全屋採用複合木地板，層與層之間高度約為3.15米，空間感十足。大門採用智能電子門鎖，配備專利級防窺視密碼鍵盤等多種開門功能，住客可盡享家居安全與便捷。

單位門口附設一組鞋櫃，設計方便貼心。客飯廳長形開則，容易布局，並與露台相連，可採納室外自然光線，營造明亮舒適感覺。項目特意將單位露台及工作平台巧妙結合，面積達38方呎。

主人睡房空間寬敞，已預留衣櫃位置，住戶可靈活擺放傢俱。另一間睡房間隔同樣方正實用，共享同一座向景觀，備有採光度十足的玻璃幕牆窗戶。

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