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康城海瑅灣I暫收逾2700票 超額認購近10倍 日內提價加推

新盤速遞
更新時間：16:24 2026-03-23 HKT
發佈時間：16:24 2026-03-23 HKT

信和、嘉里、嘉華、招商局置地及港鐵合作發展的將軍澳日出康城壓軸一期新盤海瑅灣I於昨日起展開收票，至今收逾2,700票，超額認購近10倍。發展商表示，最快日內加推新價單，並有一定提價空間，短期內推出首張銷售安排。

信和執行董事田兆源表示，項目於昨日起展開收票，項目至今收逾2,700票，以首張價單254伙計算，超額認購近10倍。入票客源中，有逾一半為將軍澳區客，另外有約2成來自九龍東，港島東及新界區客戶則各佔約15%。另外，目前入票客源中有近30%為內地客，相信直至開售前相關人數會再有上升。

田兆源續指，有見市場反應熱烈，將於最快日內加推新價單，並且有一定提價空間，短期內將公布首張銷售安排。另外，透過招標形式推出的海景戶單位於今日展開次輪截標，將於稍後時間公布招標結果，其中將包括海瑅天4房2套全海景單位，料創項目成交價及呎價新高。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，H按最新錄1.95厘，跌穿2厘水平，並創近期新低，對投資客及用家均屬好事，預計資金將持續流入住宅市場，並且投資客比禮亦會增加。今年樓市「小陽春」提早出現，反映市場購買力充足，買家入市意欲高漲。

中原九龍董事劉瑛琳指，將軍澳區租務表現不俗，以2月為例，月內28日可錄347宗租務個案，其中175宗來自日出康城區，而二手屋苑現時平均呎租可達約42元，租金回報率可達4厘，料項目可吸引長線投資客及大手客入市。中原特於港鐵日出康城站開設海瑅灣專門店。

相關文章：海瑅灣I速收1600票 超額認購逾5倍 田兆源：不乏打算購入多於1伙
 

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