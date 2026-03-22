薈淳加推50伙 每呎均價1.91萬

宏安發展的黃大仙薈淳，自推出價單第1號以來，憑藉其「短樓花」絕對優勢及實用開則，備受市場追捧。

宏安程德韻(圖左)表示，項目首張價單已錄得踴躍認購反應。

宏安執行董事程德韻表示，項目首張價單已錄得踴躍認購反應，已錄250票認購意向登記，超額認購4倍，反映市場對短樓花物業的殷切需求。為回應大眾的熱烈支持，發展商決定即日加推價單第2號共50伙，以滿足大眾置業需求。

宏安營業及市務助理總經理陳永盟補充，價單第2號繼續涵蓋多元戶型滿足不同置業階梯，共涉50伙，當中包括9伙開放式、37伙2房及4伙3房。按薈淳快收樓付款計劃最高折扣照售價減30%計算，折扣後售價約408.8萬至949.5萬元，折扣後呎價由17,965至21,723元，該批單位折實平均呎價19,188元。

