Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

薈淳加推50伙 每呎均價1.91萬

新盤速遞
更新時間：18:49 2026-03-22 HKT
發佈時間：18:49 2026-03-22 HKT

宏安發展的黃大仙薈淳，自推出價單第1號以來，憑藉其「短樓花」絕對優勢及實用開則，備受市場追捧。

宏安程德韻(圖左)表示，項目首張價單已錄得踴躍認購反應。
宏安程德韻(圖左)表示，項目首張價單已錄得踴躍認購反應。

宏安執行董事程德韻表示，項目首張價單已錄得踴躍認購反應，已錄250票認購意向登記，超額認購4倍，反映市場對短樓花物業的殷切需求。為回應大眾的熱烈支持，發展商決定即日加推價單第2號共50伙，以滿足大眾置業需求。

宏安營業及市務助理總經理陳永盟補充，價單第2號繼續涵蓋多元戶型滿足不同置業階梯，共涉50伙，當中包括9伙開放式、37伙2房及4伙3房。按薈淳快收樓付款計劃最高折扣照售價減30%計算，折扣後售價約408.8萬至949.5萬元，折扣後呎價由17,965至21,723元，該批單位折實平均呎價19,188元。
 

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
長者「兩蚊兩折」北上深圳攻略！新乘車優惠貴幾多？港鐵/巴士/小巴新車資一覽
長者「兩蚊兩折」北上深圳攻略！新乘車優惠貴幾多？港鐵/巴士/小巴新車費一覽
生活百科
10小時前
港人搭深圳地鐵出閘冇扣錢被鎖App！過來人教路解決方法：因一原因導致｜Juicy叮
港人搭深圳地鐵出閘冇扣錢被鎖App！過來人教路解決方法：因一原因導致｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
李麗珍女兒被求婚｜富家子張明偉曾拍《愛回家》將娶許倚榕 父為太平紳士母曾任職教育局
李麗珍女兒被求婚｜富家子張明偉曾拍《愛回家》將娶許倚榕 父為太平紳士母曾任職教育局
影視圈
8小時前
傳山西有男子被割下體陳屍街頭。
00:31
傳山西漢偷食人妻 遭閹割棄屍街頭
即時中國
9小時前
天氣︱準備轉季！天文台料周三起日間炎熱 多區衝破30度
00:48
天氣︱準備轉季！天文台料周三起日間炎熱 多區衝破30度
社會
7小時前
武漢牛蛙店天花突跌出人腿 食客嚇壞急逃走
武漢牛蛙店天花突跌出人腿 食客嚇壞急逃走
即時中國
4小時前
懷舊酒樓席捲旺角！5大品牌重現龍鳳大禮堂、手推點心車、失傳手工點心 美心皇宮/襟江/蓮香
懷舊酒樓席捲旺角！5大品牌重現龍鳳大禮堂、手推點心車、失傳手工點心 美心皇宮/襟江/蓮香
飲食
2026-03-21 10:30 HKT
前TVB主播彭國柱移居英國近況曝光 方健儀遠赴探望 曾捲入「食餅」事件影片破百萬點擊
前TVB主播彭國柱移居英國近況曝光 方健儀遠赴探望 曾捲入「食餅」事件影片破百萬點擊
影視圈
2026-03-21 16:30 HKT
洩露年齡秘密系列？ 網民盤點幾代香港人熱門名字 爆笑推測：鄧梓峰係00後｜Juicy叮
洩露年齡秘密系列？ 網民盤點幾代香港人熱門名字 爆笑推測：鄧梓峰係00後｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
長者專享寬頻優惠！月費低至$88 送免費電話+貼心管家/手機支援服務
長者專享寬頻優惠！月費低至$88 送免費電話+貼心管家/手機支援服務
生活百科
11小時前