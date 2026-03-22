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DEEP WATER SOUTH 6A期首輪售93伙 大手買家逾1.288億購10伙

新盤速遞
更新時間：12:04 2026-03-22 HKT
發佈時間：11:45 2026-03-22 HKT

會德豐地產與港鐵合作發展的黃竹坑上蓋港島南岸壓軸新盤DEEP WATER SOUTH 6A期今展開首輪銷售，以超額認購近23倍之勢發售93伙。就現場所見，於大手客登記時段已有近數十組買家到場，等候發展商人員安排前往售樓處，期間繼續與代理商量入市策略，氣氛不俗。

多組準買家有意購入4伙

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀指出，今日銷售分不同組別進行，據代理透露，有多組大手準買家有意購入4伙，可見市場上除了用家客外亦不乏投資客，視乎情況有望短期內加推新一批單位應市。黃光耀另指，同系列6B期項目招標情況亦見理想，有機會明日公布新招標成交個案。

DEEP WATER SOUTH 6A期今日展開首輪銷售。
DEEP WATER SOUTH 6A期今日展開首輪銷售。

陳永傑：大手買家逾1.288億購10伙

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行錄大手買家斥資逾1.288億元購入10伙，包括6間兩房、4間一房單位。

美聯高級董事布少明說，該行有客人計劃斥資約4,000萬元買4間1房，主要作投資之用。該行客源中內地客佔比逾一半，預計項目單位呎租能達80元，回報約4厘。

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