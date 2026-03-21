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映居加推72伙 入場售價643萬

新盤速遞
更新時間：14:29 2026-03-21 HKT
發佈時間：14:29 2026-03-21 HKT

建灝及市建局合作發展的旺角新盤映居，自公布首張價單以來，市場反應熱烈，為回應市場需求，發展商公布今天加推價單第2號，涉及72伙，加推單位全數為中高層戶，扣除最高12%折扣優惠後，折實售價由643.28萬至888.8萬元，折實呎價由18,755至25,614元。

扣除景觀樓層因素實際加價1%

建灝投資及銷售部董事鄭智荣表示，映居昨日起正式收票，鑑於市場反應熱烈，為應市場需求，集團今日公布繼續以「高鐵概念至筍價」推出價單第2號，加推單位全數為中高層戶，以12樓A單位為例，扣除景觀樓層因素後實際加幅約1%。

價單第2號共涉及72伙，大部分景觀質素大幅昇華，涵蓋66個標準單位及6個位於28樓「行政樓層」頂層連天台特色戶，全屬睡房連書房戶型，實用面積由 338至347方呎。買家繼續可享多項置業優惠，折扣優惠維持最高12%，同時亦繼續推出「大手客現金回贈優惠」，大手買家更額外可享現金回贈金額介乎樓價之1.5% 至2.25%。

項目計劃短期內推出銷售安排，最快下星期內銷售。為讓更多準買家能成功購入心儀單位，項目不排除設有大手客時段，同時會照顧一般用家，預留足夠單位予擬購入1至2伙的準買家。

已在大灣區城市推廣及路演

建灝銷售部副總裁吳傲楠指，映居預計關鍵日期為今年10月31日，屬同區罕有的超短期樓花新供應。加上項目毗鄰港鐵奧運站及旺角站，位置優越，交通便利，一站之隔即達高鐵香港西九龍站，迅即接通大灣區以至內地多個城市，瞬間貫通南北雙核心商圈。為配合銷售，項目已在大灣區城市展開大規模推廣及路演，並接獲大量內地大手買家查詢，當中9成為投資客，表示有意購入2伙或以上單位作長線投資，亦包括近期高鐵概念新盤的向隅客。

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