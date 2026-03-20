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康城海瑅灣I首推254伙招標 大批準買家到場遞交標書

新盤速遞
更新時間：15:15 2026-03-20 HKT
發佈時間：15:15 2026-03-20 HKT

信和、嘉里、嘉華、招商局置地及港鐵合作發展的將軍澳日出康城壓軸一期新盤海瑅灣I，今日起招標發售254伙，首日招標時間由上午10時起，吸引大批準買家及代理到場遞交標書，項目於同日中午12時截標。

日出康城第13期海瑅灣分兩期發展，共提供2,550伙，率先推售的海瑅灣I，提供1,266伙，面積介乎323至1,716方呎，戶型多元化，包括1房至4房，主打2房戶型。

該期數細分1A、1B、2A及2B座，每座樓高63樓，面積323至1,716方呎，最細單位為1A座6樓E室，屬於1房連開放式廚房間隔，單位面積323方呎，附連54方呎平台。

全盤面積最大單位位於1A座72樓A室，屬4房2套頂層特色戶，單位面積1,716方呎，附連719方呎平台及1,209方呎天台，料享開揚海景。

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