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港鐵鄧智輝及信和黃永光參觀海瑅灣I展銷廳 項目明截標 料下周公布價單

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更新時間：13:05 2026-03-19 HKT
發佈時間：13:05 2026-03-19 HKT

信和牽頭發展的將軍澳日出康城海瑅灣I明日為首個截標日，料反應理想，有機會於下周公布首張價單，推出中小型單位應市；項目今日更獲信和及港鐵高層參觀。

信和主席黃永光及港鐵常務總監（物業及國際業務）鄧智輝到場參觀海瑅灣項目展銷廳，並由信和執行董事田兆源介紹住宅會所模型及項目優勢，指項目用料上乘。

信和執行董事田兆源表示，準買家對招標單位的反應理想，明日為首個截標日，料下周會公布價單。

田兆源解釋指，項目細單位亦接獲不少查詢，跟海景大單位的客源大約各佔一半。其中有不少大手客打算買多於1伙，例如買一個海景大宅自住，再購入項目中小型單位放租。另有外籍準買家鍾情項目海景及豐富會所設備，來自韓國等地。

8.3萬呎會所曝光

田兆源再介紹，項目住宅會所連園林面積達8.3萬方呎，分為5大主題空間，迎合不同種類住戶需要，室內泳池約25米，室外泳池達50米，合共長達75米。

相關文章：海瑅灣I最快月內開價 不少大手客有意購入

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