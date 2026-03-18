海瑅灣I最快月內開價 不少大手客有意購入

信和夥拍嘉里、嘉華、招商局置地及港鐵合作發展的將軍澳日出康城海瑅灣I部署推售，信和執行董事田兆源表示，旗下海瑅灣I日前上載銷售安排，將於本周五以招標方式推售，項目收到不少查詢，對項目海景單位有興趣，當中包括內地客，亦有不少大手客有意購入單位，有大手客不單有意購2伙，亦有想大手購5至6伙，期望周五可以開標，視乎反應再決定推售安排，有機會月內開價。

2B座38樓A室示位相：

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