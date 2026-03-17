Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

DEEP WATER SOUTH四房大宅逾8643萬沽 每呎5.09萬雙破頂

新盤速遞
更新時間：15:02 2026-03-17 HKT
發佈時間：15:02 2026-03-17 HKT

會德豐地產與港鐵合作發展的黃竹坑上蓋港島南岸DEEP WATER SOUTH 6B期，昨日招標沽2伙大宅成交，套現逾1.21億元。當中成交價最高為8,643.512萬元，最高成交呎價達50,964元，創下項目雙最高記錄。

會德豐地產黃光耀表示，該盤純大宅設計，全數為3房及4房。
會德豐地產黃光耀表示，該盤純大宅設計，全數為3房及4房。

上述新高單位為1A座36樓A室，面積1,696方呎，屬4房2套連工作間連洗手間及私人升降機大堂開則。單位處於高層，無論客廳及所有睡房均擁覽整個港島南岸最廣闊的深水灣、壽臣山景色，加上矜設私人升降機大堂及貴族式子母門設計，私隱度極高，深受頂尖買家追捧。

另一標售成交單位為第 1B座15樓A室，屬3房1套連工作間/儲物室連洗手間，面積918方呎，成交價達3,479萬元，呎價37,898元。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，該盤純大宅設計，全數為3房及4房，飽覽深水灣、壽臣山壯麗山海，加上港島南地段，打造「南法貴族生活」，深受城中名人富豪、家族辦公室及高端專業人士青睞。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
打擊亂過馬路 網民直擊葵芳「戰況」多人中招：阿Sir著晒反光衣都照衝？｜Juicy叮
打擊亂過馬路 網民直擊葵芳「戰況」多人中招：阿Sir著晒反光衣都照衝？｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
何伯擬認罪，何太則打算不認罪接受審訊。黃巧兒攝
01:17
何伯何太互毆案 何伯擬認罪5.6答辯 官稱大機會判監 何太擬不認罪明年2月審 申回內地居住遭拒
社會
6小時前
中電節能家電更換計劃｜3類人可獲$2,700資助換電器！長生津長者都有份
中電節能家電更換計劃｜3類人可獲$2,700資助換電器！長生津長者都有份
生活百科
21小時前
50歲港姐艷星北上搵食淪洗碗工？抹枱收廚餘垃圾極勤快  曾陷裸照風波誕子後有抑鬱症
50歲港姐艷星北上搵食淪洗碗工？抹枱收廚餘垃圾極勤快  曾陷裸照風波誕子後有抑鬱症
影視圈
2026-03-16 10:00 HKT
墮樓女生由救護車送院搶救。蔡楚輝攝
珍惜生命｜粉嶺16歲女學生校園墮樓 送院搶救
突發
5小時前
啟德居屋改建開放式廚房 恐涉3大風險「開門見洗手盆」犯風水大忌
啟德居屋改建開放式廚房 恐涉3大風險「開門見洗手盆」犯風水大忌
家居裝修
10小時前
星島申訴王|揭深圳私人影院 賣拍拖感覺 推戀愛套餐 ¥899「熱戀期」可接吻
04:18
星島申訴王 | 揭深圳私人影院賣拍拖感覺 戀愛套餐 ¥1199推情慾飛行棋
放蛇直擊
8小時前
預約家庭醫學門診全攻略！HA Go手機App 3步預約 網民熱議「時地人」4招增成功機率 （附預約教學）
預約家庭醫學門診全攻略！HA Go手機App 3步預約 網民熱議「時地人」4招增成功機率 （附預約教學）
生活百科
23小時前
前TVB上位小花11年婚姻亮紅燈？與老公合照絕跡晒母子合照洩心聲：只有我一個人在努力
前TVB上位小花11年婚姻亮紅燈？與老公合照絕跡晒母子合照洩心聲：只有我一個人在努力
影視圈
5小時前
滙豐戶口5月推新收費 櫃位入票及打簿要畀錢 設外幣現鈔存款費用 即睇邊類客可豁免
滙豐戶口5月推新收費 櫃位入票及打簿要畀錢 設外幣現鈔存款費用 即睇邊類客可豁免
投資理財
2026-03-16 15:40 HKT