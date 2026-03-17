DEEP WATER SOUTH四房大宅逾8643萬沽 每呎5.09萬雙破頂

會德豐地產與港鐵合作發展的黃竹坑上蓋港島南岸DEEP WATER SOUTH 6B期，昨日招標沽2伙大宅成交，套現逾1.21億元。當中成交價最高為8,643.512萬元，最高成交呎價達50,964元，創下項目雙最高記錄。

會德豐地產黃光耀表示，該盤純大宅設計，全數為3房及4房。

上述新高單位為1A座36樓A室，面積1,696方呎，屬4房2套連工作間連洗手間及私人升降機大堂開則。單位處於高層，無論客廳及所有睡房均擁覽整個港島南岸最廣闊的深水灣、壽臣山景色，加上矜設私人升降機大堂及貴族式子母門設計，私隱度極高，深受頂尖買家追捧。

另一標售成交單位為第 1B座15樓A室，屬3房1套連工作間/儲物室連洗手間，面積918方呎，成交價達3,479萬元，呎價37,898元。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，該盤純大宅設計，全數為3房及4房，飽覽深水灣、壽臣山壯麗山海，加上港島南地段，打造「南法貴族生活」，深受城中名人富豪、家族辦公室及高端專業人士青睞。