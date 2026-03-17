黃金海灣．意嵐近月成交趨升 2房每呎高見1.52萬
更新時間：09:51 2026-03-17 HKT
發佈時間：09:51 2026-03-17 HKT
發佈時間：09:51 2026-03-17 HKT
由旭日國際發展位於屯門青山灣段大型臨海項目黃金海灣近月成交趨升，項目昨日亦添成交，一個2房單位以呎價1.52萬售出。
黃金海灣最新成交位於黃金海灣．意嵐，單位為3座25樓F室，面積399方呎，屬於2房間隔採開放式廚房設計，以610.2萬售出，平均每方呎成交價15293元，為今年黃金海灣售出2房單位中呎價最高。
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