新盤貨尾連環成交 壹沐單日沽23伙 栢蔚森II兩房930萬售出
更新時間：09:17 2026-03-15 HKT
發佈時間：09:17 2026-03-15 HKT
發佈時間：09:17 2026-03-15 HKT
全新盤銷情熾熱，連帶餘貨盤亦連環錄成交，昨日一手市場錄近350宗成交，其中恒基旗下土瓜灣東維港灣區壹沐，單日連沽23伙，套現逾1.23億，平均成交呎價約19,401元。
新世界與遠東發展合作的啟德栢蔚森II，昨日亦錄2宗成交，最新售出單位包括3座21樓B室，面積383方呎，2房間隔，成交價930.5萬，呎價約24,295元；以及2座6樓M室，面積395方呎，同屬2房間隔，以798萬成交，呎價約20,203元。
雅盈峰每呎3.3萬售出
盈大地產與資本策略合作發展的中環雅盈峰，昨日再添成交，最新售出5樓E室，面積380方呎，1房間隔，成交價1,263.5萬，呎價33,250元。
萬科香港旗下大埔馬窩路19號上然第3期，昨日錄得2宗成交，售出單位包括3座6樓A1室，面積646方呎，3房間隔，成交價901.4萬，呎價約13,954元；以及3座1樓A5室，面積430方呎，2房間隔，成交價568.4萬，呎價約13,219元。
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