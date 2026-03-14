尖沙咀瑜意首輪價單開賣160伙 大批準買家到場登記逼爆商場 大手客斥6853萬掃10伙

華懋旗下尖沙咀瑜意以截收逾5,100票之勢，於今日首輪價單發售160伙，就位於荃灣商場展銷廳現場所見，大批準買家於現場大排長龍，現場人流不斷，不少買家到場等候發展商人員指示前往售樓處，發展商表示人龍排至商場中廳，可謂逼爆售樓廠，氣氛理想。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，項目鄰近佐敦港鐵站，預料收租回報可達四厘，吸引一眾投資者進駐，該行錄約兩組大客計劃斥資約4,000萬購7伙，料今日出席投資者比例佔5成，料全盤160伙可「一Q清袋」。

陳永傑表示，項目鄰近佐敦港鐵站，預料收租回報可達四厘，吸引一眾投資者進駐。

首批單位有望即日沽清

美聯高級董事布少明指，項目位處商業核心地帶，交通網絡完善便利，相信首批單位有望即日沽清，該行客戶中，九龍區客佔約5成，而港島及新界區客人佔約5成。由於目前尖沙咀及佐敦一帶租賃需求強勁，加上同區1房新供應罕有，故投資潛力優厚，而該行客戶約6成為用家，其餘4成為投資客，料呎租約85元，租金回報料逾4厘。另外，項目內地客佔比則約4成水平。而該行有大手客擬斥資7,000萬購入9伙作長線投資用。

布少明指，項目位處商業核心地帶，交通網絡完善便利，相信首批單位有望即日沽清。

瑜意16樓B無改動示範單位：

瑜意16樓B經改動示範單位：

是次推售的160伙，包括開放式、1房及2房戶型；以最高17%折扣計算，折實售價533.35萬至1,175.36萬，折實呎價由18,546至25,958元。

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瑜意價單